“Meslektaşlarımızın tutuklanmaları kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, “Türkiye’deki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası üyesi meslektaşlarının mesleklerini yerine getirme çabası içinde mücadele ortaya koyarken tutuklanmalarının kabul edilemez olduğunu” açıkladı.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamada, bireylerin bir araya gelerek, tek ses ve tek vücut olabildiği, “toplum” olabildiği yerlerin meydanlar, parklar, yani “kamusal alanlar” olduğu kaydedildi.

Taksim Gezi Parkı süreci, halkın kamusal mekanına, meydanına sahip çıkarak, toplum olma bilincini ortaya koyması ve değerlerine sahip çıkması olduğu belirten açıklamada, Taksim Gezi Parkı sürecinin temelinin, mimarların, mühendislerin ve şehir plancıların, planlı ülke ve planlı şehirler meydana getirmek için bilimsel katkı koyma çabası olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler de, KKTC’de kamusal alanlar ve yapılarla ilgili benzer koşullar ve yasa tanımaz, hukuksuz yönetim zihniyeti ile karşı karşıyayız. Kamusal alanlar ve yapılar, yerel yetişmiş insan kaynaklarından yoksun, adil olmayan bir biçimde planlanmakta ve toplum değerleri hiçe sayılmaktadır.”