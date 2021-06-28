Mesut Genç: "İddiasını ispatlayamamak en basit tabirle haysiyetsizliktir"

Bağımsız İskele Milletvekili Mesut Genç, dokuz ay önce siyaseten eski partisi ile yolunu ayırmasının başlıca nedenlerinin tamamen yıllardır çözümlerini arayıp çözümü konusunda tek bir adım atılmayan parti içi sorunlar olduğunu kaydederek şunları ifade etti:

"Bunları çok iyi bilip çözümü için kılını kıpırdatmayan zat-ı muhterem hem dibe vurmanın, hem aldığı seçim mağlubiyetinin hem de yüksek egosunu tatmin etmek amacıyla 9 ay boyunca bizlere saldırması TAM bir ACİZLİKTİR.

Bizlerin istifası konusunda 'istifa ettirildiler' ve 'ayartılmışlar' kelimelerini her platformda kullanarak kendilerini haklı çıkarmak ve bizleri suçlu göstermeye çalışmak sadece ve sadece kendilerini tatmin eder.

Bizlere iftira atan zat-ı muhterem arkadaşlar müddei iddialarını ispatlamakla mükelleftirler. İddiasını ispatlayamamak en basit tabirle Haysiyetsizliktir.

Haksız bir şekilde karalama kampanyalarına devam ettikleri sürece ilerleyen dönemlerde esas sorunlara da bizzat değineceğim.

Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.

Not : Dört yıl boyunca Meclis İç Tüzüğünü ihlal edenlere tek bir kelime etmeyip, İç Tüzük gereği cevap hakkı olmamıza rağmen CEVAP HAKKI verilmemesinden ötürü bu yoldan açıklama ihtiyacına gerek duyulmuştur".