Mesut Genç, Özgürgün araştırma komitesi hakkında açıklama yaptı

Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hüseyin Özgürgün için kurulan araştırma konusunda açıklama yaptı, eleştirilerde bulundu.

Mesut Genç, şunları yazdı:

"Kamuoyunun Bilgisine! Günlerdir gündemi meşgul eden bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan özel komitenin başkan ve başkan yardımcısı seçimi konusunda dünden beridir gerek bu özel komitenin CTP’li üyelerinin gerekse başka vatandaşların yanlış bilgiler vermesi üzerine süreçle ilgili açıklama gereği hissettim. Öncelikle altının çizerek şunu vurgulamak isterim: Bizler Halkın Partisi olarak yolsuzluklar konusunda seçim öncesi, dörtlü koalisyon dönemi ve şuan ikili koalisyon döneminde de pozisyonumuz hep aynıdır. Yani her kim olursa olsun içtüzüğün ve yasaların bize emrettiği şekilde yolsuzluklar üzerine gidilerek gereken ne ise yapılacaktır. Bizler yargı makamı olmayıp sadece içtüzük gereği savcılığın talebi doğrultusunda hareket etmekteyiz. Gelelim başkanlık seçimi konusuna; Bildiğiniz üzere dokunulmazlığın kaldırılması konusunda kurulan özel komitenin toplam 7 üyesi olup, UBP’den 3, HP’den 2 ve CTP’den 2 üye bulunmaktadır. Komite başkanlığı konusunda da UBP ve bizler Halkın Partisi olarak aday gösterdik. CTP ise aday göstermedi. Bugüne kadar da geçen hafta bir toplantı, dünde bir toplantı olmak üzere başkanlık seçimi konusunda toplamda 2 toplantı yapılmıştır. Geçen hafta yapılan ilk toplantı öncesi Ersan beyin yurtdışı görevi olması hasebiyle 3 parti kendi arasında bir istişare yapmıştır. Çünkü UBP’nin 2, HP’nin 2 oyu olup CTP’nin atacağı adım komite başkanını belirleyecekti. Bu nedenle bizzat ben CTP milletvekili Salahi ŞAHİNER ile görüşüp ne yapacağını sordum. Aldığım cevap da ise HP milletvekili Gülşah SANVER MANAVOĞLU’nun aday olması durumunda destek vermeyeceğini fakat BENİM ADAY OLMAM DURUMUNDA BANA DESTEK VERECEĞİNİ bizzat bana beyan etmiştir. Fakat geçen hafta yapılan ve toplantı öncesi BEYAN EDİLEN SÖZLERİN ARKASINDA DURULMAYARAK, tamamen komiteyi kilitlemek adına CTP milletvekili Salahi ŞAHİNER bana OY VERMEMİŞTİR. Eğer oy vermiş olsaydı UBP adayı 2, HP adayı CTP’nin 1 oyu ile toplamda 3 oy alarak başkan seçilecek ve bu konu ilk toplantı da bitmiş olacaktı. Toplantı sonrası da bize söylenen bu konu tamamen hükümeti ilgilendiren bir konu olduğunu ve çözümünün de hükümet tarafından yapılması gerektiği söylenmiştir. Sonuç olarak ilk toplantıda CTP’nin tutumu neticesinde bir sonuç alamadık. Gelelim dün yapılan ikinci toplantıya; bu toplantı dün saat 11:00 yapılmış ve toplantıya UBP’den 3, HP’den 2 ve CTP’den 2 olmak üzere toplam komitenin 7 üyesi de katılmıştır. Geçen bir haftalık süreç içerisinde UBP ve HP aday göstermek konusunda geri adım atmayarak dünkü toplantıda HP aynı adayı yani beni aday göstermiş, UBP ise adayını değiştirerek Yasemi ÖZTÜRK’ü aday göstermiş, CTP aday göstermemiştir. Hâliyle oylama sırasında UBP adayının 3 oy, HP adayının 2 oy almasını, CTP oylarının da geçen hafta ki gibi 2 çekimser oy olacağını beklerken ve komite başkanlığının UBP olacağına kesin gözüyle bakarken tam aksine CTP kanadı yine komiteyi sabote etmiş, geçen haftaki tutumundan daha farklı hareket ederek UBP adayının 3 oyuna karşılık HP adayının da 3 oy alabilmesi ve başkanlık seçiminin yine sekteye uğraması için CTP milletvekili Salahi ŞAHİNER HP adayı olan benim lehime 1 oy kullanmıştır. Diğer CTP komite üyesi Fazilet ÖZDENEFE ise iki toplantıda da çekimser oy kullanmıştır. İki toplantı da CTP kanadı tamamen komiteyi sabote etmek, başkanlık seçimine gölge düşürmek adına oy oranlarına göre adım atmıştır ve CTP milletvekili Salahi ŞAHİNER de istemeye istemeye kendisine söyleneni yerine getirmiştir. Şimdi ben bu konuyu siyasete alet eden ve bunun üzerinden nemalanmaya çalışan CTP ve onun vekilleri olan başta Fazilet hanım ve Salahi bey’e sormak istiyorum; 1. Basına vermiş olduğunuz demeçte hükümet programında “söz konusu hangi partiden bir vekil olursa olsun yolsuzlukların üstüne gidilecek” yazıyor ve bu yüzden “hükümet ortaklarının kendi aralarında anlaşıp bir başkan adayı göstermesini bekliyoruz” dediniz. Kimin neye göre ve bu komitede kimlerin aday olacağına siz mi karar vereceksiniz? Sizin üzerinize düşen görev iç tüzük te yazmıyor mu? Eğer bu konu tamamen hükümet ortaklarını ilgilendiriyorsa neden geçen hafta 2 çekimser oy kullanıp bu hafta 1 lehimize 1 de çekimser oy kullandınız? 2. Sayın Özdenefe diyor ki komite başkanı seçimi konusunda topluma bilgi verilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu bilginin "mahremiyet" olduğunu savunuyor. Bu tamamen kendilerinin siyasi hamleleri konusunda komiteyi çıkmaza sokarak ve siyasi bedel ödememek, halkın bu gibi konularda haberi olmamasını istemekten başka bir şey değildir. Mademki böyle bir talebiniz var niçin aynı gün gereğinden fazla abartılarak kendi lehinize kendinizi haklı göstermek adına komite toplantıları ile ilgili kimse demeç vermemişken siz birçok demeç verdiniz? 3. Fazilet hanım iki toplantıda çekimser oy kullanırken neden Salahi beyi kullanarak komiteyi sabote ettiniz ve bütün faturayı Salahi beye yıkmaya çalıştınız? Niçin siz HP veya UBP lehine oy vermediniz de muhalefette olmanıza rağmen Salahi bey verdi? 4. Dörtlü koalisyon varken 100’e yakın mal beyanı incelenip bunlar içinde sorun görüleni savcılığa gönderirken (ki ben ve Salahi bey de divan üyesi olup bizzat bu incelemelerde bulunmuştuk) sorun yoktu ve içtüzük gereği hareket edilirken şimdi muhalefette iken içtüzük mü değişti veya milletvekilinin görev ve sorumluluğu kişiye ve partiye göre mi değişti? 5. Fazilet hanım ortakların ciddiyet ve samimiyet testinden geçtiğini söylüyor. Siz önce bir kendinize bakıp sizin samimiyet ve ciddiyetinize baktınız mı? Böyle bir konuda bir hafta başka bir hafta başka davranarak bize laf yetiştirmeniz manidardır. Ayrıca sadece CTP değil CTP dışında da her kim olursa olsun bu gibi önemli bir konuda bizim samimiyetimizi ve ciddiyetimizi kimse ölçemez. 6. CTP milletvekili Salahi ŞAHİNER ortaklar arasında akıl karışıklığı yaşadığını ve gayri ciddi tutum sergilediğimizi öne sürdü. Kendisine sormak lazım UBP ve bizler HP olarak en başından beridir komiteye başkan adayı göstereceğimizi vurgulayarak, o şekilde hareket etmekle ne gibi akıl karışıklığı oldu yoksa siz özellikle sen aldığın talimat gereği bir hafta başka öteki hafta başka kararlar verip esas ciddiyetsizliği ve akıl tutulmasını sen yaşamıyor musun? 7. Sayın Salahi ŞAHİNER diyor ki komite başkanının seçilememesi Meclis Başkanı ve kendilerine büyük bir saygısızlıktır diyor. Evet aynen söylediğine katılmakla birlikte bir takım konularda eklemek istiyorum. CTP’nin çıkmaza sokmak istediği ve her defasında başardığı komite başkan seçimi konusunda bizzat kendi partilerinden olan meclis başkanına ve sadece kendi partilerine değil meclis de bulunan diğer tüm partiler ile Kıbrıs Türk halkına çok büyük bir saygısızlık etmiştir. Her defasında tutarsız davranıp komiteyi sabote eden sizler kendinizi sütten çıkmış ak kaşık mı zannediyorsunuz? Sonuç olarak birçok yorum ve demeç veriliyor. Yok bu konu hükümetin sorunu, yok hükümet ortak karar vermeli, yok CTP’nin müdahil olmaması gerektiği gibi. Fakat altını çizerek belirtmeliyim ki bu komite meclisin sürekli veya geçici bir komitesi değil, üzerinde durulanda hükümetin bir icraatı değil. Bu komite tamamen özel bir komite olup partisine, diline, dinine, ırkına, kökenine bakılmaksızın yolsuzluk konusunda adı geçen her kim olursa olsun sadece meclisteki milletvekilleri değil toplumun tamamı özen göstermeli ve bu konular üzerinde hassasiyetle durmalıdırlar. Buradan belirtmeliyim ki bir sonraki komite başkan ve başkan seçimi konusun CTP yine seçimi sabote edip sürecin önünü tıkayacaktır. Bekleyip görelim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile bildiririm.