Mesut Genç’ten Ersin Tatar’a tebrik mesajı

Halkın Partisi (HP) İskele Milletvekili Mesut Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu değerlendirdi.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik eden Genç, ülkenin ve halkın hak ve menfaatleri konusunda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Öte yandan katılım oranlarına da değinen Genç, önceki yıllara kıyasla katılımda artış gözlendiğini kaydederek süreç içerisinde halkın gösterdiği ilgiden ötürü halka da teşekkür etti.

Genç’in paylaşımı şu şekilde:

“Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonucunda ülkemizin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik eder, kendisine ülkemizin ve halkımızın hak ve menfaatleri konusunda her türlü platformda yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim.

Ayrıca önceki senelere oranla sandığa gitme oranının yükselmesi memnuniyet verici olup, seçim süreci boyunca sükûnet ve demokrasi konusunda halkımızın gösterdiği ilgiden ötürü halkımıza teşekkürlerimi sunarım.

Vatana, millete hayırlı olsun.”