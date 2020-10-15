Mesutoğlu: "Eleştirilerim bakidir ama oyum Akıncı’nındır"

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçimi sonucunda ikinci tura kalan Mustafa Akıncı’ya arka arkaya destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Halkın Partisi Genel Sekreter eski Yardımcısı Avukat Serkan Mesutoğlu Halkın Partisi’ndenHaziran ayında istifa ettiğini duyurmuştu.Serkan Mesutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki tavrını açıkladı.Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde oylarını Akıncı’ya vereceklerini açıkladı.

Serkan Mesutoğlu pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Akıncı’ya vereceğini açıkladı.

Açıklaması işte şöyle:

Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde Mustafa Akıncı’ya destek olmak için illa ki federasyonu savunmak gerekmiyor. Tanınan bağımsız bir devlet mi yoksa federasyon mu diye sorsalar tanınan bağımsız bir devleti tercih ederim. Konfederasyon mu yoksa federasyon mu diye sorsalar konfederasyonu tercih ederim.

Beş yıl önce ikinci turda kayırmacılık ve hukuksuzluk üzerine kurulu zihniyete destek vermemin söz konusu olamayacağını ifade etmiştim. Bu düşüncemi aynen tekrar ederim. UBP’nin “Devletim” diye diye devletin altını altını oyan, onu her geçen gün itibarsızlaştıran bir siyaset güttüğünü düşünmeye devam ediyorum. Haliyle Ersin Tatar benim için bir seçenek olamaz.

Mustafa Akıncı’yı görev süresi içerisinde eleştirdiğim zamanlar olmuştur. Eleştirilerim bakidir. Ne var ki, Mustafa Akıncı’nın toplumunun öz saygısına sahip çıkan, hukukun üstünlüğü ilkesine duyarlı ve sırası geldiğinde sözünü sakınmayacak bir siyasetçi olduğuna dair inancım tamdır. Bu inançla Pazar günü oyum Mustafa Akıncı’nındır.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 13:44