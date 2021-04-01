Metehan Bölgesi’ne atılan tehlikeli atıklar, Çevre Dairesi Personeli tarafından toplatıldı

Metahan Bölgesi’ndeki tarihi geçmiş ilaç atıkları ile ilgili bir basın yayın organında çıkan haber, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nce ihbar olarak değerlendirilmiş olup, Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları tarafından yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma Dairesi personellerince yapılan inceleme sonucunda, tarihi geçmiş ilaçların, evsel atıklarla beraber, boş bir arzıye atıldığı tesbit edilmiştir.

Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsündedir. Dolayısıyla tehlikeli atıkların, atık imha tesislerinde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Evsel atıklarla birlikte çöpe karışan ilaçlar kimyasal maddelerdir. Hem çöpü toplayanlara hem de çevrede yaşayan insanlara zarar verirken, suya ve toprağa karışmasının ayrıca insan sağlığı açısından büyük bir tehlike arz etmektedir.

“Kirleten Öder Prensibi” çerçevesinde tehlikeli atık sınıfına giren atıkların, kirletici tarafından bertarafının yapılması 18/2012 Sayılı Çevre Yasası tahtında yasal zorunluluk olmasına karşın, yukarıda belirtilen çevreye ve insan sağlığı açısından ciddi risk teşkil eden tehlikeli atıklar, bir defaya mahsus olarak, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Personeli tarafıdnan toplatılarak, tehlikeli atık depolama tesisine gönderilmiştir.

atıkların alıcı ortama atılmasının yasak olması ve 18/2012 Sayılı Çevre Yasası hükmünde cezai müyedesinin bulunmasının yanı sıra, özellikle tarihi geçmiş ilaçların Çevre Yasası tahtında tehlikeli atık (Tehlikeli atık, zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, karsinojenik, üreme açısından zehirleyici, genetik mütasyona yol açabilecek ve eko-toksik olma gibi tehlikeli özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklar) niteliğinde olması nedeni ile çevreye atılmasının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak, tüm ilgili çevrelerin daha duyarlı olması gerekliliğini vurguluyoruz.