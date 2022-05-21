Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndaki operasyonda bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün gece Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında düzenlediği operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi, bir kişiyi tutukladı.

Polis bültenine göre, saat 20.30’daki operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen A.K.’nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

A.K.’yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.