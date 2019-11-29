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Metehan Kara Giriş Kapısı’nda uyuşturucu

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda uyuşturucu
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 Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye  giriş yapan A.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram  ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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