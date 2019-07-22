Metehan yolunda araç takla atarak durabildi

Bugün saat 15.45 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Kemal Menemenci (E-19), yönetimindeki RH 994 plakalı araç ile Citroen ışıkları istikametinden Metehan çemberine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.