Metehan’da gümrüksüz et geçiren bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, saat 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.’nin (E-50)kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi. Söz konu şahıs “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.

-Başkentte bir apartman dairesinde yaşanan “internet kullanımı” tartışmasında 1’i ağır 2 kişi

Lefkoşa’da dün bir apartman dairesinde yaşanan internet kullanımı tartışması biri ağır, iki kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

Yaşanan tartışma sonucunda ağır yaralanan 30 yaşındaki P.A.O’nun yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu P.A.O (E-30) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile L.C.E.’yi (E-24) kolundan kesmek suretiyle yaraladı. O esnada, L.C.E.’nin, P.A.O.’nun elinden aldığı bıçağı, P.A.O.’nun sırtına sokarak ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Söz konu şahısların “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama ve vahim zarardan” tutuklandığı, olay sonucu ağır şekilde yaralanan P.A.O., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Gazimağusa’da ocak üzerinde unutulan tencere yangına sebebiyet verdi

Dün, saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da Metehan Sokak üzerinde bulunan Ahmet Topril’e ait ikametgahın arka kısmındaki ambar olarak kullanılan oda içerisinde, gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, söz konusu ambar ve içerisinde bulunan muhtelif bahçe bakım makineleri ile sair eşyalar yanarak zarar gördü.