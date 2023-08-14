Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Polis tarafından dün akşam saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen "Panzehir-2" isimli operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi. Araç sürücüsü O.T. (E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen O.T.’nin kullanımındaki araçta 1 kilo 500 gram ağırlığında Hint keneviri ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 640 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.