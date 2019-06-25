Meteoroloji Dairesi uyardı: "Yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir"

Meteoroloji Dairesi uyardı: "Yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir"

Meteoroloji Dairesi, mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıklarının 29 Haziran’a kadar devam edeceğine işaret ederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinin açıklaması şöyle:

“Bölgemizde etkili olan sıcak hava kütlesinin etkisiyle 26, 27, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin yaklaşık 5 ile 7 derece üzerinde, iç kesimlerde 38 ile 41 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir”

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