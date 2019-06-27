Meteoroloji Dairesi’nden son tahminler

Meteoroloji Dairesi’nden son tahminler

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 29-39 derece dolaylarında seyredecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 09:52
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