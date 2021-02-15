Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Dairesi, yarın 12.00 ile Çarşamba günü 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması, rüzgarın ise yarın ve Çarşamba günleri kuzey ve batı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkede, Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları da yarından sonra 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Şubat arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın da yağmur bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 15:19

Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağması tahmin edilirken; Perşembe günü ise hava çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah saatlerinde don olayı beklenirken, Pazartesi günü ise hava az bulutlu olacak.En yüksek hava sıcaklığı, yarın, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17; diğer günlerde ise 10-13 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ve Çarşamba ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.