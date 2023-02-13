Meteoroloji uyardı...Don olayı yaşanacak

Meteoroloji uyardı...Don olayı yaşanacak
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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki üç gün sabah saatlerinde yer yer don olayı yaşanacağını bildirdi.

14 - 20 Şubat tarihleri arasında bölgenin, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Bölgede hava şöyle olacak:

“Salı açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer Don olayı, Çarşamba parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer Don olayı, Perşembe parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer Don olayı, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.”

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13 -16 ºC dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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