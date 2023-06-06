Metin Arhun: Çalışanlarımız merak etmesin, maaşlar mutlaka artacaktır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, güncel konuları konuşmak üzere toplandı. Toplantıda söz alan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, işverenin sosyal sigorta desteğini almaması halinde bir sonraki toplantıya katılmayacaklarını ifade etti; “Çalışanlarımız merak etmesin, mutlaka maaşlar artacaktır” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.40 sıralarında toplandı. Çalışma yaşamındaki güncel konuların konuşulacağı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu katıldı.

ARHUN: ÇALIŞANLARIMIZ MERAK ETMESİN, MUTLAKA MAAŞLAR ARTACAKTIR

Metin Arhun toplantı sırasında yaptığı konuşmada, işverenin sosyal sigorta desteğini almaması halinde bir sonraki toplantıya katılmayacaklarını vurguladı; “Çalışanlarımız merak etmesin, mutlaka maaşlar artacaktır” diye konuştu.

TAÇOY: HAZİRAN AYI VE SONRASINDAKİ 6 AY SÜRESİNCE İŞVERENE DESTEK PRİMLERİ VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, Haziran ayı ve sonrasındaki 6 ay süresince işverene destek primlerinin verileceğini söyledi. Tüzüğün hazırlandığını belirten Hasan Taçoy, tüzüğün Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu da sözlerine ekledi. Prim desteklerinin gecikmesinin sebebinin deprem ve olağanüstü koşullardan dolayı ertelemelerin yaşandığını aktaran Hasan Taçoy, "Kalan ayalarda gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.