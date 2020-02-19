Metropol ışıklarında arıza

Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları, meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.