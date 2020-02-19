Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları, meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.
Metropol ışıklarında arıza
Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları, meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.
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