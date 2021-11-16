Mevlevi Atış Alanı, girilmesi yasak bölge ilan edildi

Mevlevi bölgesinde yerleri tespit edilememiş patlamamış mühimmat olduğu belirtilerek, Mevlevi Atış Alanı’nın girilmesi yasak bölge ilan edildiği duyuruldu.
Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 1-12 Kasım tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde yapılan atışlarda tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmat olduğu bildirildi.
Arazide bulunan patlamamış mühimmatın patlatma mekanizmasının kurulu olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle Mevlevi Atış alanının girilmesi yasak bölge ilan edildiği vurgulandı.
Açıklamada, bölgede ne olduğu anlaşılamayan veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edildiğinde 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerektiği belirtildi.