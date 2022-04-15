Mevlevi Bölgesinde atış eğitimi olacağından 19-21 Nisan arası bazı bölgelere giriş yasaklandı

Mevlevi Bölgesinde atış eğitimi olacağından 19-21 Nisan arası bazı bölgelere giriş yasaklandı
banner83
banner80

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde atış eğitimi yapılacağından, köy civarında bazı bölgelere 19-21 Nisan arası girişin yasak olacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, Mevlevi bölgesinde güdümlü tanksavar atışları yapılacağından, 19 Nisan 09:00 ile 21 Nisan 23:59 arası aşağıdaki bölgelere girişin yasak olacağı belirtildi.

“Bahse konu tarihler arasında tehlikeli ve yasak olan bölgeler şöyle:

Batıda, Yuvacık Köyü’nün 500 metre günaydoğusu- Kalkanlı’nın 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu

Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı.

Güneyde. Yuvacık Köyü’nün 500 metre güneydoğusu- Soğan T.’nin 500 metre doğusu hattının kuzeyi.

Kuzeyde ise Kalkanlı’nın 700 metre doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi...
GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi...
  1. Kıbrıs
﻿