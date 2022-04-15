Mevlevi Bölgesinde atış eğitimi olacağından 19-21 Nisan arası bazı bölgelere giriş yasaklandı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde atış eğitimi yapılacağından, köy civarında bazı bölgelere 19-21 Nisan arası girişin yasak olacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, Mevlevi bölgesinde güdümlü tanksavar atışları yapılacağından, 19 Nisan 09:00 ile 21 Nisan 23:59 arası aşağıdaki bölgelere girişin yasak olacağı belirtildi.

“Bahse konu tarihler arasında tehlikeli ve yasak olan bölgeler şöyle:

Batıda, Yuvacık Köyü’nün 500 metre günaydoğusu- Kalkanlı’nın 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu

Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı.

Güneyde. Yuvacık Köyü’nün 500 metre güneydoğusu- Soğan T.’nin 500 metre doğusu hattının kuzeyi.

Kuzeyde ise Kalkanlı’nın 700 metre doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”