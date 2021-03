"Mevzuat güncellenmeli"

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, hükümetin en kısa sürede harekete geçerek, halkın ortak malı olan ormanlarla ilgili mevzuatı çağın ve ulusal ormancılık politikasının gereklerine uygun bir şekilde güncellemesi gerektiğini belirtti.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı İyigün, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İyigün, dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu’nun (CEA), 21 Mart gününü kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olarak kabul ettiğini kaydetti.

Avrupa Tarım Federasyonu’nun Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağladığını belirten İyigün, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nün ülkede de 1978 yılından beri kutlandığını ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de mevcut ormanların korunması, geliştirilmesi ve faydalarının halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Ahmet İyigün, şöyle devam etti:

“Ormanlar yaşayan varlıklardır ve her canlı gibi yok olma tehlikesi her zaman vardır. Bugün küresel ısınma ve değişen iklim etkisiyle yeni orman yetiştirmek eskiye nazaran çok daha zordur. Bu durum da mevcut ormanlarımızı korumanın yeni orman ihdas etmekten daha önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır”

“ORMAN KORUMADA ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ KONUSU ORMAN YANGINLARIDIR”

“Orman korumada ülkemizin en önemli konusu orman yangınlarıdır” vurgusu yapan İyigün, yasaya göre her yıl 1 Nisan -30 Kasım tarihleri arasında Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri kurulması gerektiğini belirtti.



Geçtiğimiz yıl oda tarafından yapılan uyarıya rağmen Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin zamanında kurulamadığını savunan İyigün, “Pandemi bu ihmale bahane olarak kabul edilemez. Yangınlarla mücadelede en önemli unsur yangın öncesi yangına ne kadar hazırlıklı olduğunuzdur. Yangından sadece 3 gün önce kurulan ekipler ne kadar eğitilebilir, yangına ne derece hazırlıklı olabilir. Bu ihmal sonucunda da ülke 2. büyük yangınını yaşamak durumunda kalmış 1000 hektarlık orman alanımız kül olmuştur” ifadelerini kullandı.Yangında görev alacak personelin genç, sağlıklı ve yangın konusunda eğitilmiş olması gerektiğini kaydeden Ahmet İyigün, hatta bu ekiplerin mevsimlik değil yıl boyunca çalıştırılıp profesyonel bir yangınla savaş organizasyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti.“Yangın ekiplerinin oluşturulması ülkemizde iktidardaki siyasi partilerin örgüt başkanları, milletvekilleri ve bakanları tarafından partiye oy sağlama mantığına dayanmaktadır” iddiasında bulunan İyigün, eş, dost, partili istihdamı zihniyeti ile hiçbir kritere bakılmaksızın, çoğu zaman sağlığı yangın söndürmeye uygun olmayan kişilerin bile istihdam edildiğinin bilindiğini ileri sürdü.Yangın için istihdam edilen mevsimlik işçilerin risk bölgelerine göre görevlendirilmesi gerektiğini belirten İyigün, şu iddialarda bulundu:“Bizim ülkemizde ise bakanın seçim bölgesine lüzumsuz yığılmalar yapılmaktadır. Örneğin geçtiğimiz sezon Kantara Bölge Şefliğinde 42 kişi istihdam edilirken, Girne Bölge Şefliğinde 8 eksikle, Alevkayası gibi elit ormanların olduğu bölge uzun süre yangın gözcüsü olmadan çalışmıştır. Bu şekilde bir davranışla yangınla mücadeleden bahsedilmesi olanaksızdır”2021 yangın sezonuna sayılı günler kaldığını kaydeden İyigün, geçen yıl yaşanan Tepebaşı yangınının bu yılki oluşturulacak ekipler için ders olması ve bir daha böyle acı bir tecrübe yaşanmaması dileğinde bulundu.Yürürlükteki yasa ve tüzükler cevaz vermemesine hatta savcılık görüşlerine rağmen, toplum hizmetinde olması gereken binlerce dönüm orman arazisinin tarım, büfe-restoran hatta şantiye, depo, otopark gibi ticari faaliyetlerde kullanılma amaçlı kiralandığını ileri süren İyigün, kira sözleşmelerinin iptal edilmesi ve bu arazilerin orman varlığına katılması gerektiğini bildirdi.Fasıl 60 Orman Yasası’nın 1941 tarihinde yapıldığını ve günümüz ormancılık politikalarına cevap vermediğini savunan Ahmet İyigün, şunları kaydetti:“Orman Dairesi kadrolarında son 16 yıldan beri ilk kez 2019 yılı içerisinde 4 kişilik Orman Mühendisi personel istihdam edilmesi olumlu bir gelişme olmasına rağmen hâlihazırda Orman Memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyelerin yapıldığını söylemek mümkün değildir. 1989 yılında çıkarılan Orman Dairesi Kuruluş ve Teşkilat Yasası ile belirlenen kadro yapısı geçen 32 yıldır revize edilmemiştir. Geçen süre içerisinde bu kadro yapısı, orman varlığının artması ve buna bağlı olarak dairenin büyüyen iş hacmi ile makine ve araç parkının genişlemesi neticesinde yetersiz kalmakta ve değişiklik yapılması gerekmektedir.”