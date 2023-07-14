Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Tübitak ve Yıldırı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni ziyaret ederek Ankara’daki temaslarını tamamladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu heyetiyle birlikte Ankara’dan ayrılmadan önce, KKTC’de faaliyet gösteren bazı üniversitelerin rektörleri ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK Başkanlık binasında bir araya geldi.

-“KKTC üniversiteleri, TÜBİTAK’ın tüm projelerine başvurabilecek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, verdikleri destekten dolayı TÜBİTAK yetkililerine teşekkür etti.

TÜBİTAK projelerinin, KKTC üniversitelerindeki bilim insanlarına da açılmasını istediklerini ve bu doğrultuda TÜBİTAK’ı ziyaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerin sonucunda tek çeşit projeye katılabilen KKTC üniversitelerinin artık tüm proje türlerine başvurabileceğine dikkat çekti.

Bu başvuruların elektronik sistem üzerinden yapılacağına da işaret eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında imza sistemlerinin uyumlaştırılacağını ve bu sistemin devreye gireceğini söyledi.

Yapılan bu açılımın çok değerli olduğunu ifade eden ve TÜBİTAK projelerine başvuru imkanının sağlanmasıyla, KKTC’deki araştırmacılar için çok büyük bir fırsat yaratılacağını belirten Çavuşoğlu, imzalanan protokolü genişletip yaşanan teknik sorunları gidererek, bu sistemin eylülde yapılacak olan proje başvuru çağrılarına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni de ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.