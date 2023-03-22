Milli Eğitim Bakanlığı 2022-23 Bahar Dönemi Geç Burs başvuruları 30-31 Mart’ta yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvurularının 30 ve 31 Mart tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.
KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2022-23 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transkript ile Bahar Dönemi’ne ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
TC ve 3.ülkelerde öğrenim gören ve 2022-2023 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasının gerekmediği kaydedildi.