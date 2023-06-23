Milli Eğitim Bakanlığı: “Grev kesintileri yasal mevzuata uygun olarak yapılmıştır”

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu ve sendika üyelerinden oluşan bir grup öğretmenin bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek, bakanlık Müsteşarı ve personeline müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Bakanlık Müsteşarı, Daire Müdürleri ve fiziki müdahaleye maruz kalan personelin, olaylara sebebiyet veren grupla ilgili polise şikayette bulunduğu ve gerekli soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Grev kesintileri yasal mevzuata uygun olarak yapılmış olup, gerekli olması halinde konuyla ilgili detaylı açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.