Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

“Bir Sınıf da Sen Yap" kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi arasında, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na ve Değirmenlik Lisesi’ne ek derslik yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

İmzalanan protokol kapsamında, proje dahilindeki tüm inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin edilecek, ek dersliklerin yapımını ise Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi üstlenecek.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından oluşan hassasiyet ile ülkede eğitime verilen önemin en üst seviyeye çıktığına dikkat çekti, toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için hayata geçirdikleri “Bir Okul da Sen Yap” ve “Bir Sınıf da Sen Yap” kampanyasına gösterilen duyarlılığın eğitim camiasını mutlu ettiğini söyledi.

Kampanyaya, ülkenin hayırsever iş insanlarının yanı sıra Belediyelerin de destek verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bugün imzaladığımız bu protokol, verilen önemli desteğin en güzel örneklerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceği olan gençlere el birliğiyle destek verilmesinin önemine de vurgu yapan Çavuşoğlu, toplumsal dayanışma duygusuyla hareket ederek eğitimin altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

-Karavezirler

Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasında, merkezi hükümet - yerel yönetim iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak bölge okullarının yeni eğitim yılı için hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve okulların ihtiyaçlarını karşılamak adına Bakanlıkla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Karavezirler, Belediye Meclisi’nde aldıkları karar ile yeni eğitim yılında Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na 3 derslik, 1 öğretmen odası, Değirmenlik Lisesi’ne ise 3 derslik, 1 Müdür Muavini odası kazandıracaklarını belirtti.

Karavezirler, bölge okullarına desteklerinin de devam edeceğini belirterek, protokolün özelde Değirmenlik bölgesine genelde ise ülke eğitimine hayırlı olmasını diledi.