Milli Eğitim Bakanlığı ile UKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında, Bakanlığa bağlı özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri imza koydu.

İmzalanan protokol kapsamında, Bakanlık ve üniversite arasında işbirliği tesis edilerek, Lefkoşa Özel Eğitim Okullarında ve gerektiğinde Bakanlığa bağlı diğer özel eğitim okullarında öğrenim gören fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara, üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilecek.

ÇAVUŞOĞLU

İmza töreni öncesinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak özel gereksinimli bireylere ve öğrencilere gereken her türlü desteği vermek istediklerine dikkat çekerek, öğrencilere sunulan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak adına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile bu protokole imza koyduklarını belirtti.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin, özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmasında, temel öz bakım, bağımsız yaşam becerileri ve akademik becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yer tuttuğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, UKÜ’nün bu anlamda çok önemli bir misyon üstlendiğini kaydederek, böylesi yararlı bir iş birliğine imza koymaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin gelişimine ve eğitime katkı koyacak bu tür iş birliklerinin önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu kapsamda, tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, protokolün hayırlı olmasını diledi, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

NADİRİ

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ise yaptığı konuşmada, imza koyulan protokolün Devlet – Üniversite işbirliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, bu protokole imza koymaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

UKÜ uzman akademisyen kadrosu ile Bakanlığa bağlı özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, fizik tedavi ve rehabilitasyon açısında gelişmelerine katkı koyacaklarını dile getiren Nadiri, bu imkânı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına teşekkürler etti.

UKÜ olarak, öğrencilere sağlanacak bu hizmetle topluma hizmet etme ve öğrencilere destek verme gibi önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirdiklerinin altını çizen Nadiri, bu protokolün hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine destek veren Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.