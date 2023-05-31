Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Şirket ile KTOEÖS görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri bugün görüştü.
Görüşmede, öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. dönem sonu sınavlarının yapılamaması ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Şirket, gelinen noktada, KTOEÖS’ün yetkili kurullarında, ele alınan konularla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacının taraflarına iletildiğini kaydetti.
Şirket, sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, akademik takvimin 1 Temmuz tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini kamuoyuyla paylaştı.