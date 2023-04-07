Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki voleybol müsabakalarına okul takımı gönderilmeyeceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Nisan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen yazıda, Türkiye’de gerçekleştirilecek “Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği” ile “Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği” müsabakalarına okul takımı gönderilmeyeceğinin bildirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun Türkiye'de gerçekleştirilecek okullar arası yarı final ve final müsabakalarına ülkeden katılacak kafilelerin giderlerinin karşılanması ile ilgili aldığı kararın kamuoyunda yarattığı yanlış anlamalar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın 439/2023 numaralı önergesi, tüm branşları kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiği için Bakanlar Kurulu’nun gündeminde sunulmuş ve Bakanlar Kurulu bu çerçevede karar üretmiştir.

Bilinmesini isteriz ki, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü yaşanan felaketin yarattığı acıyı en derin şekilde yaşayan kurumların başında gelmektedir.

Adıyaman’da hayatını kaybeden öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin acısını ve eksikliğini halen hissediyor, hatıraları önünde saygı ile eğildiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Yaşadığımız bu süreç doğrultusunda da 3 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen yazımızda, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği müsabakalarına okul takımı göndermeyeceğimizi bildirmiş bulunmaktayız.

Bizler için bu yılın şampiyonları, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin “Şampiyon Melekler Takımı”dır.

Okullarımızda, sınıflarımızda, okul sporları müsabakalarında ve bulunduğumuz her ortamda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ismini yaşatmaya devam edecek, okullarımızın elde edeceği başarıları onlara ithaf edeceğiz.”