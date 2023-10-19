Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve AÖA ortak bildiriyle Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınadı

Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC'deki tüm üniversiteler ve Atatürk Öğretmen Akademisi ortak bildiri yayımlayarak, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını kınadı, uluslararası toplumu ivedi olarak harekete geçmeye çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in Filistin halkına yönelik son dönemde artan, şiddet içeren ve insan haklarını ihlal eden saldırılarını büyük bir kaygı ve üzüntü ile tanıklık etmekte oldukları kaydedildi.

"Gözü dönmüş" İsrail’in özellikle Gazze’de bulunan bir okula ve el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırının, tüm dünyayı derinden etkilediği ve insanlık adına telafisi olamayan derin yaraların oluşmasına yol açtığı belirtildi.

Sivillere yönelik acımasızca yapılan korkunç saldırıların, insanlık adına utanç verici ve kabul edilemez olduğu kaydedilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep olan bu saldırıları şiddetle kınıyor, uluslararası toplumun yaşananlara karşı harekete geçmesini ivedilikle talep ediyoruz.

Çünkü, saldırılar ile ilgili Gazze’de yaşayan Filistin halkı zor durumda kalmış, Gazze'de sağlık, su ve hijyen sorunları baş göstermeye başlamıştır.

Barış, adalet ve eşitlik temelinde hareket etmek, insanlığın ve uluslararası toplumun temel sorumluluğudur. Bu bağlamda, bölgedeki tüm şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor, tüm tarafları uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.

Bu noktada, Filistin halkına ve bölgeye barışı getirebilecek adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için uluslararası topluma büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC'deki üniversiteler olarak, Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve acıları en derin duygularla hissediyor, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasını destekliyoruz.

Barış, insan haklarına saygı ve adalet herkesin hakkıdır. Bu değerleri savunmak, dünya barışının inşası için elzemdir. Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC üniversiteleri olarak, Filistin halkının yanındayız ve barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğimizi belirtmek isteriz.”

Bildiriye, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – KKTC, İstanbul Teknik Üniversitesi – KKTC, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – KKTC, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi, Uluslararası Alasya Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi imza koydu.