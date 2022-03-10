Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı amacıyla “Sürdürülebilir Çevre Eğitim Programı”, Öğretmen Eğitimi, Liderlik Eğitimi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" olmak üzere 3 başlıkta hizmet içi eğitim düzenlendi.

Bakanlık açıklamasına göre, eğitimlere katılarak başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikaları, Lefkoşa Açık öğretim Fakültesi salonunda düzenlenen tören ile takdim edildi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Bakanlığa bağlı bürokratlar, AB Yetkilileri ile öğretmenler ve eğitimleri veren akademisyenler katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “BİZLERE DÜŞEN GÖREV, HİZMETİÇİ KURSLARI DAHA İYİ NOKTAYA GETİRMEK”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sertifika töreninde gerçekleştirdiği konuşmada gelişen ve değişen dünya ile birlikte eğitim alanında da değişimler yaşandığını dile getirdi; bu değişim ve gelişimler doğrultusunda öğretmenlerin de kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.

Öğretmenleri bu tür eğitimlere katılmaya davet eden Bakan Çavuşoğlu, “Alınan eğitimler mesleki gelişim açısından çok önemli ancak önemli olan bu kazanımları uygulamaya koymaktır. Sizler, 21. Yüzyılın insanını yetiştirme noktasında özveriyle çalışıyor, toplumun geleceği için emek veriyorsunuz. Bizlere düşen görev ise düzenlenen hizmetiçi kursları daha iyi noktaya getirmek ve yasal düzenlemeler ile verilen eğitimlerin öğrencilerimize yansımasını sağlamaktır. Hedeflediğimiz kaliteli eğitime ancak kendisini geliştiren öğretmenlerimiz ile ulaşabiliriz. Bu çerçevede gösterdiğiniz özveri nedeniyle eğitimlere katılan siz değerli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise konuşmasında düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi; yoğun bir eğitim programı yürüttüklerini belirtti.

Eğitimleri gerçekleştiren akademisyenlerle profesyonel bir iş birliği yürüttüklerini de kaydeden Uzun, oluşturdukları sürekli gelişim mekanizmasıyla öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı koyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen eğitimlere katılarak başarılı olan öğretmenler sertifikaları Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.