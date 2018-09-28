MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT ADANA’YA GİDİYOR

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT ADANA’YA GİDİYOR

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün daveti üzerine 25. Altın Koza Uluslararası Adana Film Festivali Ödül Töreni’ne katılmak üzere Adana’ya gidiyor.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Özyiğit, bugün öğle saatlerinde ülkeden ayrılacak.

Bakan Özyiğit’in Adana ziyareti çerçevesinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Özyiğit’e ziyareti sırasında bakanlığa bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları da eşlik edecek.

Özyiğit, ziyaretini tamamlamasının ardından Pazar günü yurda dönecek.

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