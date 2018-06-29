MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Bakan Özyiğit yayımladığı mesajda, “Üniversiteye giriş için YKS sınavı önemli bir adım olmakla birlikte çocuklarımızın hayatlarında bir dönüm noktası olması sebebiyle önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız,  kuşkusuz yapılacak  sınavlarda hayatınıza yön vermek için uğraşacak,  burada göstereceğiniz başarıda sizleri ileride önemli görevlere taşıyacaktır. Ancak unutmamalısınız ki hayattaki başarılarınız sadece, gireceğiniz bu sınava bağlı olmayacaktır” ifadelerini kullandı. 
Şahsı ve bakanlık adına, zamanının büyük bir kısmını bu sınava ayıran ve emek veren öğrencilere sınav kaygısını ve zamanı iyi yönetmelerini, başarılı bir sınav geçirmeleri dileğinde bulunan Özyiğit mesajında, “Buradan değerli halkımıza da çağrıda bulunarak hayatlarının en önemli sınavlarından birisine girecek öğrencilerimize destek olmak adına sınav saatleri içerisinde özellikle okullarımızın çevrelerinde gürültü yapmamaya özen göstermelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ARAÇ KAYIT...
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ARAÇ KAYIT...
  1. Kıbrıs
﻿