Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görev devir teslimi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün görevi bakanlığa yeni atanan Olgun Amcaoğlu’na devretti.

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde konuşma yapan Çavuşoğlu, siyasi istikrarsızlığın projelerin tamamlanmasına şans tanımadığını söyleyerek, görevi süresince hazırladığı ve gerçekleştirdiği projelerle ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin de katkı ve destekleriyle yaşanan sorun ve sıkıntılara çare üretmeye çalıştıklarını, mesai mefhumu gözetmeksizin uğraştıklarını, pandemi döneminde öğretmenler ve bakanlık ekibiyle birlikte ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Konuşmasında, birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, ailesi olarak gördüğü eğitim camiasından ayrılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyerek, “Bakanlıktan isteyerek değil siyaseten ayrılıyorum.” dedi.

Bakanlıktan ayrılsa da eğitime desteğinin bitmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, Amcaoğlu’nun görevi başarıyla devam ettireceğine inanç belirterek, “Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AMCAOĞLU

Yeni Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı döneminde Çavuşoğlu ile birlikte 15 yıldan beri yapılmayan işleri, pandemiden kaynaklanan sorunları çözmek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’ndaki çalışmalarını, sağlık ve eğitimde kaybedilecek bir saniye bile olmadığına yönelik inançla sürdürdüğünü söyledi.

Devraldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacağını dile getiren Amcaoğlu, dünya standartlarının yakalanması ve eğitimin şekillenmesi adına öğretmenlerle birlikte çalışacağını belirtti.