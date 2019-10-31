Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü değiştirildi

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün saat 14.10 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 18.00 sıralarında tamamlandı.

Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saat süren toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, bugünkü toplantıda alınan kararlar hakkında basını bilgilendirdi.

Kudret Özersay, dün Bakanlar Kurulu’nda ayrıca, Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin aldığı tavsiye nitelikli kararların onaylandığını ifade ederek, Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü’nün değiştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, toplu katliam niteliğindeki, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri, Taşkent Şehitleri ve Ayvasıl Şehitleri’ni anma törenlerinin bundan böyle devlet töreni olarak ele alınacağını vurgulayan Özersay, toplu katliamların unutulmaması ve aynı zamanda hak edilen şekilde anılması düzenlemesine gidildiğini vurguladı.