"Milli iradenin hedefi, KKTC’nin milli menfaatleri olmalıdır"

Karadeniz Kültür Derneği, milli iradenin hedefinin KKTC’nin milli menfaatleri olması gerektiğini vurguladı.

Dernek Başkanı Zeki Murat Civelek yaptığı yazılı açıklamada, dünkü Meclis oturumunda bir milletvekilinin Meclis Başkanı'na "faşist" demesinin ardından ortaya çıkan görüntülerin kabul edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Civelek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oy birliğiyle kuran yüce Meclis, milli değerlerimize ve ana vatan Türkiye’mize saldırının mekânı haline getirilemez. Bu düşünceyi taşıyan tüm vekilleri yemin ettikleri metne bağlılığa davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.