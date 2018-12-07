Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden başsağlığı

Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sel felaketinde yaşamlarını yitiren gençlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.



Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortak basın bildirisinde, yoğun yağışların geride ağır yaralar bıraktığını ifade ederek, 4 gencin acısının hala içlerinde olduğunu vurguladı.



Açıklamada, yaşanan olaylardan çıkarılması gereken dersler olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



“Alt yapı çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini, aksi taktirde bedelinin ağır olacağını acıyla tecrübe edindik. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet kalanlara sabır ve metanet diliyoruz. Bizler Milli İradeye Saygı Platformu olarak vatandaşlarımızın bu acılı gününde yanında olacağız. Temennim o ki başta hükümet ve belediyelerimiz olmak üzere birçok STK’da üzerine düşen görevi yerine getirecektir.”