Milli İradeye Saygı Platformu'ndan kınama

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, insanlıktan nasibini almayan ve 49 insanın ölümüne sebep olan yeni Zelanda’daki saldırıyı şiddetle kınadıkları kaydetti.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

“Terörün amacı bölmek parçalamak ve kaos yaratmak. Terörün dini dili ırkı maalesef yoktur. İslamafobi yani İslama karşıt kötü yüzünü maalesef göstermiştir. Ülkemizin % 99’u Müslüman olmak hasebiyle her zamankinden daha fazla bir olma beraber olmamız kesindir ve katidir. Dinimiz her türlü terör faaliyetlerini ve ırkçılığı şiddetle yasaklamıştır. Ölenlere Allah tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.”