Milli İradeye Saygı Platformundan mesaj

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Gözyaşının olmadığı, birlik ve beraberliğin doruk noktasına ulaştığı bir bayram geçirilmesini” diledi.

Sancar, yazılı açıklamasında KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl yaklaşık 9 bin kişiyle iftar açtıklarını kaydetti.

Talip Sancar, “İftar organizasyonlarının öncülüğünü üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Efege Sigorta'nın da katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz iftar programlarının sevinci ve huzuruyla tüm İslam alemine mutlu bayramlar diliyoruz” dedi.