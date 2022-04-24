Milli Kütüphane’ye Türkiye'den 200 eserlik koleksiyon

Milli Kütüphane’ye Türkiye'den 200 eserlik koleksiyon
banner83
banner80

TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi,  Milli Kütüphane’ye “Türkiye Bölümü” oluşturulması amacıyla yaklaşık 200 eserden oluşan bir koleksiyon bağışladı.
Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TC Lefkoşa Büyük Elçisi Murat Başçeri, kitapları Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'na  teslim etti.
Koleksiyonda, roman, şehirlerin anlatıldığı, coğrafi bilgiler içeren, danışma kaynağı olabilecek her tür kitap bulunuyor. Bir hafta boyunca Milli Kütüphane'nin girişinde sergilenecek kitaplar, kütüphane personelinin yapacağı kataloglama ve sınıflandırma gibi teknik çalışmaların ardından okuyucuların hizmetine sunulacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Basın Konseyi’nin  23. kuruluş yıl dönümü...
Basın Konseyi’nin  23. kuruluş yıl dönümü...
  1. Kıbrıs
﻿