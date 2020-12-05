"Milli mutabakat hükümetine önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini vermeden önce YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı , görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı’na hükümetin kurulması ile ilgili görüşlerini sunduklarını söyledi.

Arıklı, bu görevlendirmenin, ülkedeki hükümet boşluğunun doldurulması için son deneme olacağını ifade ederek, ülkeyi seçime götürecek, bu süreçte muhalefetin de desteğini alabilecek, işbirliği yapabilecek bir hükümetin önemine işaret etti.

Milli mutabakat hükümetine önem verdiklerini ifade eden Arıklı, YDP'nin hassasiyetlerini anlattıklarını söyledi ve bunlar göz önünde bulundurulursa kurulacak hükümete destek vereceklerini kaydetti.

Erhan Arıklı'ya YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu eşlik etti.