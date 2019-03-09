Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Lefkoşa Suriçi’nde sokak tiyatrosu gerçekleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle, Lefkoşa Suriçi’nde sokak tiyatrosu gerçekleştirdi.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, gençlik kolları tarafından tertip edilen oyunda kadının toplumdaki “yüce” yeri vurgulandı. Etkinlik sonrasında çevre esnafına ve orada bulunan kadınlara karanfiller dağıtıldı.

