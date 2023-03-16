Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden Osman Örek Meslek Lisesi’ne bağış...

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Osman Örek Meslek Lisesi'ne 16 bilgisayar bağışladı.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, bağışın, geçtiğimiz aylarda hayatlarını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş ve MDP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Aydın’ın isimlerinin yaşatılması adına yapıldığı belirtildi.

Ateş ve Aydın’ın isimlerinin bulunduğu levha MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve Osman Örek Meslek Lisesi Müdürü Erdoğan Keskindağ, İzzet Aydın'ın oğlu Barlas Ahmet Aydın, aile bireyleri parti yetkilileri ve öğretmenlerin bulunduğu etkinlikte bilgisayar laboratuvarı girişine asıldı.

Düzenlenen törende Okul Müdürü Keskindağ MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’ye teşekkür belgesi ve plaket takdim ederken, Büsküvütçü yaptığı konuşmada, laboratuvara ismini veren kişilerin gençlerin hayatlarında örnek alması gereken kişiler olduğunu belirterek, öğrencilerin bağışlanan yeni nesil bilgisayarlarda alacakları eğitimin, ilerideki iş yaşantılarına olumlu yansıması diledi.