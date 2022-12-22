“Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması” düzenleniyor…

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması’nın 5’incisi düzenleniyor. Yarışmaya, 13 Şubat 2023’e kadar başvuru yapılabilecek.

Mimarlar Odası Yayın Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde duyurusu yapılan yarışmanın, danışman jüri üyeleri Anber Onar, Ekrem Bodamyalızade ve Münevver Özgür Özersay, Yarışma Düzenleme Komitesi üyeleri Devrim Yücel Besim, Abdullah Can ve Emine Gökbörü, yarışma raportörü ise Behcet Yenigüç’ten oluşuyor.

İlk üçe giren eserlerin ödüllendirileceği ve bu yıl bir de özel ödülü bulunan yarışmanın jürisinde, geçen yılki yarışmanın birincisi Özge Kırçıl, Kıbrıslı şair-yazar Neşe Yaşın, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, mimarlık alanında çeşitli dergilerde editörlük yapmış, akademisyenlik yönü de olan Müge Cengizkan ve Suha Özkan gibi isimler yer alıyor.

13 Şubat 2023’e kadar başvuruların devam edeceği yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye, yarışma şartnamesine ve geçmiş yılların seçki kitapçıklarına www.mimarlarodasi.org adresinden ulaşılabiliyor.

Mimarlar Odası Yayın Kurulu konuyla ilgili olarak, “Mekan Anlatımı Metin Yarışması’nın bu yıl beşincisinin düzenleniyor olması, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak bizleri gururlandırmaktadır. Her yıl aldığımız takdir ve yapıcı eleştirilerle yarışmamızın değerini daha da artırarak devam ettirmekteyiz” ifadelerini kullandı.