Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası tarafından düzenlenen VI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Sonuç bildirgesinde, KKTC gibi küçük bir ülkede otuz yılı aşkın bir süredir imar planlarının tamamlanamadığı belirtilerek, “siyasi erkin güdümünde ve kontrolünde bulunan imar planı süreçlerinin sağlıklı yürütülemediği” kaydedildi.

İmar planı süreçlerinin yeni yasal düzenlemelerle siyasi etkilerden uzak, özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin önemine değinilen bildirgede, Mimarlar Odası’nın ve ilgili diğer disiplinlerin bu süreçlerde, toplum yararına etkin rol alabilmesi için çaba sarf etmesi gerektiği ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde “Binaların Yangından Korunması Tüzüğü’nün” sonuçlandırılması gerektiği ayrıca “Enerji Verimliliği Yasası”, “Isı Yalıtım Yönetmeliği” ve enerji korunumuna yönelik diğer yönetmelikler ve “Binalarda Yapı Denetimi” gibi tüzüklerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Mimarlar Odası kurultay teması “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim ve Dayanışma” konusuna paralel düzenlenen VI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na ülkedeki mimarlık okulları akademisyenleri, mimarlık öğrencileri, YÖDAK ve profesyonel mimarların katıldığı belirtildi.

Kurultayın sonuç bildirgesinin Türkiye Mimarlar Odası’nın düzenlediği XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda da sunulduğu ifade edildi.