Minareliköy yolunun bir bölümü bugünden itibaren 3 gün araç trafiğine kapalı olacak

Minareliköy yolunun bir bölümü bugünden itibaren 3 gün araç trafiğine kapalı olacak
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Minareliköy yolunun bir bölümü asfaltlama çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün araç trafiğine kapatılacak.

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Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında Minareliköy yolunun km: 0+000 ile 1+300 arası yol güzergâhında yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle güzergahın 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Trafiğin, alternatif yol güzergâhından sağlanabileceği kaydedilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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