Mındıkoğlu: “Ek tedbirler alınmalı”

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, devlette veya özelde çalışan özellikle vezne görevi yapanlar için ek tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Mındıkoğlu, Kovid-19 virüsünün yayılmasının önlenmesi çalışmalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde çalışanlar ve vatandaşlar için ek önlemler alınmalıdır” dedi.

Mındıkoğlu, “Ülkenin en büyük işvereni konumundaki devletin öncülük ederek tüm işverenlerle birlikte özellikle vezne görevi yapan ve vatandaşla bire bir muhatap olan yerlerde çalışanlara gerekli hijyen ortamını sağlaması gerekmektedir. Hatta gerekirse hijyen ortamı sağlanana dek idari izin dahi her türlü tedbirin alınması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli, müze ve ören yerlerinde görev yapanlar için maske, alkol bazlı dezenfekteli mendillerin dağıtılması, müze ve ören yerlerdeki tuvaletlerin bakımı ve çalışanlar için ayrı tuvalet sağlanması gerektiğini belirten Mındıkoğlu, söz konusu turist kafilesinin Mağusa ve bölgesinde gerçekleştirdiği söylenen ören yeri ve benzeri ziyaretlerde temasta bulundukları kişilerin tespit edilmesi gerektiğini de belirtti.