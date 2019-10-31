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Minibüs araç ile 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Minibüs araç ile 4 yaşındaki çocuğa çarptı
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Gökçen EĞRİ (K-32), kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüs araç ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada tekrar araca doğru yönelen Mert Çakır (E-4)’a aracın sol ön tekerleği ile çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında, Demirhan’da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, Gökçen EĞRİ (K-32), kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüs araç ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada tekrar araca doğru yönelen Mert Çakır (E-4)’a aracın sol ön tekerleği ile çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mert Çakır kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, araç sürücüsü Gökçen EĞRİ tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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