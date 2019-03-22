Minik eller Alsancak Özgürlük Milli Parkı’na fidan dikti

Minik eller Alsancak Özgürlük Milli Parkı’na fidan dikti

GAÜ Okullar Grubuna bağlı The International Prep School öğrencileri ve öğretmenleri tarafından heryıl geleneksel olarak düzenlenen “Ağaç ve Orman Haftası” etkinlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

The International Prep School Müdürü Fatma Mertekçi, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser öğretmenler ve öğrenciler orman haftası anısına Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı’na ziyaret gerçekleştirerek, fidan diktiler.

Etkinliğin sonunda öğrenciler güneşin tadını çıkararak park da doyasıya eğlendiler ve  The International Prep School Müdürü Fatma Mertekçi, Fırat Ataser’e plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 15:33
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