Minik Emine’nin ailesi halka teşekkür etti

Mezensefalik kitle (Beyin Sapı Tümörü) nedeniyle ileri tetkik, tedavi ve operasyon için Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilen çocuk hasta Emine Benli’nin ailesi açıklamalarda bulundu. Aile, başlatılan bağış kampanyasına gösterilen duyarlılıktan dolayı halka teşekkür ederken, yardımların devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Beyin Sapı Tümörü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilen ve Acıbadem Hastanesi’nde ameliyatını bekleyen çocuk hasta Emine Benli’nin ailesi adına açıklama yapan Halil Kara, Minik Emine’nin ameliyatının bugün gerçekleşeceğini duyurdu.



Aile büyüğü Halil Kara, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile yaptıkları istişareler sonucu, protokol maddeleri gereği harcamaların belirli bir kısmının bakanlık tarafından karşılanacağının kendilerine bildirildiğini belirterek, “Acıbadem Hastanesi’nin ön ödemeli bir hastane olmasından dolayı yüksek miktarda maddi kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolde ameliyat esnasında ödenilmeyecek bazı meblağlar olmasından dolayı böyle bir bağış kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bu yüzden 14 Nisan tarihine kadar yapılacak bağışlar çok büyük önem arz etmektedir” dedi.Emine’nin ameliyat giderleri için harcanacak miktarın tam olarak bilinmediğini kaydeden Kara, ameliyat sonrasında gerekli faturaların Sağlık Bakanlığı’na sunulacağını ve toplanan bağışlar ile mahsuplaşılarak, bakanlığa gerekli bilgilerin verileceğini vurguladı.Halkın bu süreçte duyarlı davrandığını ve yardımların devam etmesinin hala çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Kara, katkı koyan herkese teşekkür etti.