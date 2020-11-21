Miroğlu anılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik görevini yürütmüş Dr. Salih Miroğlu, ölümünün 15’nci yıldönümünde yarın saat 10:00’da Lefkoşa Mezarlığında mezarı başında törenle anılacak.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Miroğlu’nun 15’nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Salih Miroğlu, doktorluğu, Ulusal Birlik Partisi milletvekili, Genel Sekreteri ve Bakan olarak, partimiz, ülkemiz için önemli bir değerdi. Sevgili Miroğlu, insan odaklı yaklaşımları, sevecen, birleştirici karakteri, mükemmel Türkçesi ve hitap kabiliyeti ile partimizde, Meclisimizde, ülkemizde güzel izler bırakarak 15 yıl önce ebediyete göçtü ama unutulmadı, unutulmayacak” dedi.

Saner mesajında, Miroğlu’nun en zor günlerinde bile Parti’ye verdiği önem, ortaya koyduğu özveri ve sorumluluk bilinciyle, yaşamı pahasına, sırf ihtiyaç olduğu için UBP Genel Başkanlığına aday olması ve çıktığı ilk seçim gezisinde yaşamını yitirmesinin Parti ve ülke için rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.