Mobil Kamera ile çöp atanlar tespit edilecek

Mehmetçik Belediyesi, Zabıta Birimine bağlı araca yerleştirilen Mobil Kamera ile çöp atanları tespit edecek.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde özellikle yol kenarlarına bölgede seyahat edenler tarafından atılan çöpler ile ilgili uzun zamandır mücadele etmek için büyük emek harcandığı; temizlenen bölgelerin kısa sürede sorumsuzca davranan kişilerce tekrardan kirletildiği belirtilerek, hayata geçirilecek uygulama ile çöp atanların mobil kamera ile tespit edilip, Çevre Koruma Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışarak gerekli cezaların uygulanacağı kaydedildi.

SARIÇİZMELİ: “SORUMSUZCA ÇÖP ATANLARI TESPİT EDİP CEZALANDIRACAĞIZ “

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Belediye’nin sorumluluk alanları içerisinde bulunan yol kenarlarının temizlenmesinde, özellikle belediyeye bağlı Bafra Turizm bölgesindeki yol kenarlarının sorumsuz kişilerce kısa süre içerisinde kirletildiğini, bu alanların temizlenmesi için belediye ekiplerinin ve bölge insanlarının büyük emek harcadığını, fakat temizlendikten sonra kısa sürede tekrar aynı manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

Bu bağlamda uygulanacak mobil kamera izleme yöntemi ile çöp atanların tespit edilmesinin sağlanacağı ve gerekli cezai işlemlerinin Çevre Koruma Dairesi ile birlikte koordine edilerek uygulanacağını belirten Sarıçizmeli, çevreyi kirletenleri sosyal medya üzerinde ifşa edeceklerini, çöp atmanın cezasının da asgari ücretin ¼’ ü ile 2 katı kadarı olduğunu ifade etti.

UYGULAMA BELEDİYE EKİPLERİ, BÖLGE MUHTARLARI VE BÖLGEDEKİ STÖ’LERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMİZLİK KAMPANYASI İLE BAŞLAYACAK

Mehmetçik Belediyesi’nin “KKTC’ de bir ilk” olacak hizmetinin; belediye ekipleri, bölge muhtarları ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yarın gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile uygulamaya gireceği kaydedildi.

Temizlik kampanyası sabah saat 09:30’da Karpaz anayolu Çayırova’daki Bafta Turizm bölgesi kavşağından başlayacak.